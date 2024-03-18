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Участники викторины к 10-летию воссоединения Крыма с Россией получат больше 5000 подарков
Фото Светланы Фокиной

Участники викторины к 10-летию воссоединения Крыма с Россией получат больше 5000 подарков

Распределение подарков состоялось в прямом эфире. Участие в викторине приняли 751362 человека.

Самые удачливые из них получат 5284 подарка: больше 70 телевизоров, современных ноутбуков, топовых телефонов и сертификатов на отдых в Крыму, а также пять тысяч сертификатов на покупку бытовой техники. Викторина была организована в рамках масштабного проекта «Выбираем всей семьей!».

Проект в Год семьи реализует Тульская региональная общественная организация «Добрый Мир». С 15 по 17 марта билеты участников викторины принимали на специально организованных счетных участках. Подарки были распределены с помощью специальной программы в присутствии представителей общественных организаций, поддержавших проект. 

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– 10 лет назад Крым вернулся домой, жители полуострова приняли судьбоносное решение, которое изменило ситуацию не только в России, но и в целом в мире, – сказала председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Марина Карташова. – И сегодня мы реально понимаем: Крым – наш.

Член Тульского регионального отделения РВИО Светлана Афанасьева подчеркнула, что за 10 лет на полуострове произошли значительные изменения:

– Построен Крымский мост, трасса Таврида, современный аэропорт. Слияние русских земель продолжается: за Крымом вернулись ЛНР, ДНР, Херсонская, Запорожская области. Возвращения на Родину ждут и другие регионы, процесс воссоединения не остановить.

Заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Ольга Натаркина отметила, что выборы Президента России – большое историческое событие:

– Принимая участие в выборах, мы, по сути, вершим историю страны. Владимир Путин дал нам возможность гордиться Россией. Жители Тульской области поддержали президента. И поддержали бойцов, которые сегодня защищают суверенитет нашего государства.

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О значимости итогов выборов Президента России говорил и представитель «Молодой Гвардии Единой России» в Тульской области Павел Астафьев:

– Для меня большое счастье жить в великой и могучей стране. И никакого иного выбора, кроме поддержки действующего президента, представить нельзя. Мы идем вперед со своим лидером.

– Меня, как и многих жителей России, волнует будущее нашей страны. И я поддержал Владимира Путина, потому что это сильный лидер, который умеет принимать решения, – сказал председатель Тульской региональной общественной организации «Добрый Мир» Антон Неклюдов. – Уверен, что будущее нашего народа определено: мы будем жить в сильной и единой стране».

Списки победителей можно найти здесь. Счастливчикам нужно выбрать день и время получения подарка, взять с собой отрывную часть билета викторины и паспорт. Выдача подарков начнется с 20 марта.

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