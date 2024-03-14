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Синоптики рассказали, когда в Тульской области наступит климатическая весна
Фото Алексея Горохова.

Синоптики рассказали, когда в Тульской области наступит климатическая весна

В ближайшие дни бурного снеготаяния не ожидается.

В Тульской области продолжается затяжной период антициклональной погоды. Она характеризуется большим суточным ходом температуры. Об этом Myslo рассказали синоптики Тульского гидрометцентра.

По ночам воздух будет выхолаживаться до −8…-3, а днем прогреваться до +3…+8. При этом погода останется малооблачной и слабоветреной.

Среднесуточная температура будет около нуля градусов.

— Когда среднесуточная температура станет положительной, начнется климатическая весна. В ближайшие дни бурного снеготаяния не ожидается. Первые весенние осадки пойдут в начале новой недели, — рассказали синоптики.
 

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