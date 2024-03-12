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Определены счетные участки очного голосования за региональные проекты

Определены счетные участки очного голосования за региональные проекты

Организаторы рассказали, как можно принять участие в проекте «Выбираем всей семьей».

Определены счетные участки очного голосования за региональные проекты и сформирован подарочный фонд викторины к 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

Организаторы проекта «Выбираем всей семьей!» презентовали оформление счетных участков, на которых 15, 16, 17 марта будут приниматься билеты участников голосования за региональные проекты и викторины к 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, на счетных участках будет проходить очное голосование по региональным проектам:

— На каждом счетном участке будут работать волонтеры, которые помогут участникам голосований и викторины, — рассказала председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Марина Карташова. — А также будут располагаться два ящика для голосования: один — для голосования по региональным проектам, второй — для участия в викторине. В них нужно будет опустить соответствующие заполненные опросные части билета участника. Контрольный купон билета остается у гражданина. По нему он сможет участвовать в распределении ценных подарков викторины.

 

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Тульская региональная общественная организация «Добрый Мир» в Год семьи участвует в реализации масштабного проекта «Выбираем всей семьей!». В рамках проекта уже состоялась серия онлайн-викторин, победители получили ценные подарки. Главная викторина проекта пройдет очно в преддверии 10-летней годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Для участия в викторине выпущено более 1 миллиона билетов участников. Получить их можно у организаторов и партнёров проекта, а также на счётных участках 15, 16, 17 марта.

— Сформирован подарочный фонд викторины, который включает свыше 5 тысяч наименований. Это топовые смартфоны, телевизоры с большой диагональю, современные ноутбуки, сертификаты на покупку бытовой техники. И главные подарки — сертификаты на отдых в Крыму, — рассказал председатель общественной организации «Добрый Мир» Антон Неклюдов. — Приглашаем всех участвовать!

Распределение ценных подарков состоится в прямом эфире на странице «Добрый Мир» https://vk.com/dobrymirtula в социальной сети «ВКонтакте» 18 марта в 16.00.

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