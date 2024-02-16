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В поселке Узловского района у жителей из крана потекла ярко-оранжевая вода
Кадры из видео.

В поселке Узловского района у жителей из крана потекла ярко-оранжевая вода

Жильцы возмущены качеством воды.

Жители поселка Дубовка Узловского района возмущаются в соцсетях качеством воды, которая идет у них из-под крана.

— Перед стиркой проверила воду, напор хороший, загрузила вещи. И вот что увидела! Фильтр только вчера меняла, еще сутки не простоял. Кому предъявлять за такую питьевую воду по 43 рубля за кубометр?! — возмущается местная жительница.

MyCollages.jpg

А так выглядит фильтр, который женщина меняла накануне вечером:

MyCollages (1).jpg

Жительница Дубовки заявила, что передаст эту воду в администрацию и водоканал, чтобы там попробовали, насколько эта вода питьевая. 

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