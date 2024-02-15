В праздничные дни февраля из Тулы в Москву пойдут дополнительные экспрессы

Дополнительные экспрессы назначены в праздничные дни февраля и марта.
Вот как изменится расписание всех поездов в московском транспортном узле:
- 22 февраля и 7 марта поезда будут следовать расписанием пятницы;
- 23, 24 февраля и 8, 9 марта — расписанием субботы;
- 25 февраля и 10 марта — расписанием воскресенья;
- 26 февраля и 11 марта — расписанием понедельника.
Будут назначены дополнительные фирменные экспрессы:
- № 7051 Рязань-2 — Москва — 25 февраля и 10 марта;
- № 7031 Москва — Тула — 23–25 февраля и 8–10 марта;
- № 7030 Тула — Москва — 23–25 февраля и 8–10 марта.
В графике движения некоторых электропоездов сделаны дополнительные точечные корректировки.