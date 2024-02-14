Александр Олешко – тульской молодежи: «Самое главное – быстрее переходить от слов к делу»

Сегодня, 14 февраля, в региональном избирательном штабе кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина тульская молодежь пообщалась с заслуженным артистом РФ Александром Олешко.

Известный актер приехал на встречу прямо из областной филармонии. Вечером артист выступает для взрослой аудитории с музыкальной программой «Негасимый свет». Концерт в Туле организован в рамках социально-культурного просветительского проекта «Встречи для души».

Откровенным, эмоциональным и очень душевным получился разговор Александра Олешко с представителями общественных молодежных организаций региона — активистами «Молодой Гвардии», движения «Мы вместе», студентами и волонтерами. В мероприятии приняли участие доверенные лица Владимира Путина: главврач областной стоматологической клиники Алексей Эрк, директор гимназии № 11 Олеся Филина и представители общественности.

Гость обратился к молодым тулякам с мудрыми напутствиями:

— Я даже немного завидую тем, кто уже видит свой путь в будущем. А еще очень важно и здорово, когда ты можешь найти соратников и единомышленников. Знайте, что наша Родина и государство всегда поддержит талантливых и верных людей. И я знаю, вы точно — именно такие! — сказал активистам Александр Владимирович.

Он посоветовал ребятам жить так, чтобы каждый день оказываться «в списке присутствующих на земле», — это значит, совершать добрые дела и стараться приносить пользу людям.

— Самое главное — быть осознанным человеком, быстрее переходить от слов к делу. Важно понимать, что счастье человека, его успех — ежедневный труд. Никогда не опускайте руки, не поддавайтесь обстоятельствам и внутренним страхам. «Жизнь прекрасна, и у нас все будет хорошо!» — именно так я заканчиваю свои выступления на сцене, и всегда вижу в глазах людей веру и отклик».

«Вместе с Россией, ради жизни на земле, вперед и только вперед!» — такую памятную надпись оставил артист на специальном стенде с пожеланиями и напутствиями.

Напомним, что всего в избирательном бюллетене четыре кандидата. Помимо главы государства, это депутаты Госдумы Николай Харитонов, представляющий КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии Новые люди. Голосование пройдет 15–17 марта.