На модернизацию водоснабжения в Новомосковской деревне выделят около 25 млн рублей

Фото администрации МО Новомосковск

Об этом Myslo рассказал глава муниципалитета Руслан Бутов.

Администрация МО г. Новомосковск запланировала крупные работы по улучшению водоснабжения в деревне Кресты.

Так, 14 февраля Руслан Бутов провел встречу с директором новомосковского водоканала Шамилем Салиховым. Они обсудили вопросы по увеличению диаметра трубопровода.

— Население деревни Кресты быстро растет. Здесь немало многодетных семей, также проживают люди с ограниченными возможностями. Сейчас здесь находятся 43 дома, рядом строятся десятки. Планируем модернизировать систему водоснабжения так, чтобы обеспечить водой 150 домов, — рассказал Myslo Руслан Бутов.

Около 14 млн руб. на модернизацию выделены из областного бюджета. На эту сумму, по словам Бутова, уложат трубопровод большего диаметра, установят насосное оборудование и проведут другие масштабные работы. Около 11 млн руб. выделят из городского бюджета на внутреннюю разводку водопровода.

По словам Руслана Бутова, в ближайшее время пройдут торги по выбору подрядчика, в апреле — закупки. Основные работы по модернизации системы стартуют в начале лета.

— Планируем, что к концу августа завершим работы и все жители деревни Кресты будут полноценно обеспечены водой.