Тульские парки приобрели «буханку» для бойцов именного батальона «Тула»

В ближайшие дни в распоряжение именного батальона «Тула» поступит автомобиль, который для него приобрел коллектив ГУ ТО «Тульские парки».

«УАЗ 3962» приобрели по просьбе бойцов, которые служат в зоне проведения специальной военной операции. Главным критерием в выборе техники была надежность и высокая проходимость. Коллектив парков надеется, что это поможет в выполнении боевых задач.

Осознавая важность происходящего сотрудники и руководители «Тульских парков» неоднократно вносили свою лепту в Фонд «Все для Победы» для приобретения всего необходимого для военнослужащих из Тульской области.

В ближайшие дни приобретенный автомобиль, а также лебёдка и дровяная печь с высоким КПД теплоотдачи и функцией приготовления горячей еды будут доставлены нашим землякам.