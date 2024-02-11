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На разметку и знаки у пешеходных переходов Тула потратит 4 млн рублей
Фото: пресс-служба городской администрации

На разметку и знаки у пешеходных переходов Тула потратит 4 млн рублей

Подрядчик должен выполнить работу за 2,5 месяца.

На Госзакупках размещен аукцион на приведение в нормативное состояние пешеходных переходов и улично-дорожной сети на территории Тулы.

Максимальная стоимость контракта – 4,14 млн рублей.

Эту сумма предусматривает: нанесение дорожной разметки краской и термопластиком, установку и обслуживание дорожных знаков, а также создание искусственной дорожной неровности возле пешеходного перехода. Все работы выполняются по заявке заказчика.

Приступить к работам подрядчик должен 20 марта, а завершить их 1 июня.

 

 

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