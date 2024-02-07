В Туле отметили День российской науки

В Тульской области с 5 по 11 февраля проходит Неделя науки. Одним из ярких мероприятий Недели стала торжественная встреча в индустриальном кластере «Октава».

7 февраля в «Октаве» собрались представители правительства Тульской области, ученые и школьники, интересующиеся наукой.

К участникам мероприятия обратился заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. Он отметил, что Тульская область улучшила свои позиции в рейтинге научно-технологического развития. Сейчас регион находится на 16-м месте в стране, а по доле молодых исследователей — уже на шестом.

Добиться таких результатов помогают меры поддержки, реализуемые в регионе.

Вячеслав Федорищев, первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области:

— При поддержке губернатора Алексея Дюмина в Тульской области обеспечивается динамичное технологическое развитие. Ведущие вузы региона реализуют программу «Приоритет 2030». Это значит, что масштабно модернизируются лаборатории и инфраструктура в университетах, повышается качество образования.

Также в Тульской области был создан научно-образовательный центр «ТулаТЕХ». Он поддержал более 15 значимых проектов, которые позволили региональным предприятиям выпускать более качественную продукцию, а молодым ученым — найти занятость в реальном секторе науки.

Сейчас в Тульской области молодые ученые получают возможность вести передовые исследования и разработки. Помимо этого, в регион на работу приезжают ученые с мировым именем.

Антон Панкратов, заместитель председателя комитета Тульской области по науке и инноватике:

— По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина, с 2022 года в регионе реализуется уникальная региональная программа мегагрантов. Она позволяет создавать современные лаборатории на базе университетов совместно с предприятиями. Программа рассчитана на пять лет и может обеспечить полный цикл разработки, что очень ценно.

Среди приоритетных задач в регионе — поддержка прикладных разработок, которые в последующем будут внедряться в конкретные производства опорных предприятий Тульской области. Это позволит удерживать лидерские позиции региона в сфере инновационной продукции.

Особый акцент делается на поддержку молодых исследователей. В 2024 году стипендии аспирантам были увеличены до 20 тысяч рублей. Также мы усиливаем классические гранты правительства в сфере науки и техники.

Объемы растут, и, что самое важное, в науку приходит молодежь. Сегодня на мероприятие мы пригласили школьников, чтобы показать им, что в регионе создана сильнейшая научно-исследовательская инфраструктура. Они должны знать, что смогут реализовать весь свой потенциал в родном регионе.

В 2023 году поддержку получили 273 тульских ученых, из них — порядка 160 молодых. Многие из них представили свои проекты на встрече в «Октаве».

Мы поговорили с Романом Антроповым, студентом четвертого курса ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Его научные разработки позволили ему в 21 год создать собственную компанию и стать ее генеральным директором. Бизнес профинансировал Всероссийский конкурс:

— Я победил во Всероссийском конкурсе «Студенческий стартап». Представил проект «Визуализация архитектурных проектов при помощи технологий дополненной реальности» и получил миллион рублей на его реализацию.

Мы создали приложение, которое позволяет увидеть еще несуществующие объекты при помощи мобильного телефона и передовой технологии дополненной реальности. То есть дом пока не построен, а вы уже можете прикинуть, как он выглядит, какие в нем планировки и как можно обставить квартиру.

Уникальность конкурса в том, что он дает возможность запустить собственный бизнес. Мы почти реализовали проект и уже сейчас ведем переговоры с партнерами в сфере строительства, которым интересно наше предложение. Сделать это все без поддержки было бы крайне сложно, а теперь у нас есть серьезный фундамент для больших свершений.

Торжественная встреча не обошлась только презентацией проектов. Ведущие российские ученые выступили в «Октаве» с лекциями о развитии отрасли композитов, порошковой металлургии, материаловедении, химии и кибербезопасности.

Также были подведены итоги конкурса научной фотографии «Наука близко» и награждены победители конкурсов Фонда содействия инновациям — УМНИК и «Студенческий стартап».