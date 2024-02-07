АКМ крупно обыграл «Зауралье»

Фото пресс-службы АКМ.

6 февраля тульский АКМ сыграл на выезде с командой «Зауралье» из Кургана. Первый опасный момент в матче создали хозяева, но вратарь нашей команды Денис Попов был на месте. Буквально в следующей атаке Кирилл Пукело решился на бросок почти от синей, а Даниил Аноп вовремя подставил клюшку — 1:0.

После заброшенной шайбы туляки получили удаление и с трудом сдержали натиск соперника. Матч набрал высочайшие скорости, команды играли без центра площадки. На 13-й минуте Даниил Аноп по левому флангу обыграл защитника, сблизился с вратарем и бросил точно между ног — 2:0. Хозяева схлопотали два удаления подряд, и АКМ численным преимуществом воспользовался: Сергей Теряев забил третью шайбу.

Во втором периоде Александр Комаристый сделал счет крупным — 4:0. А затем отличился Михаил Низовкин — он оформил дубль.

Шестая пропущенная шайба окончательно надломила хозяев, даже в большинстве курганцы не смогли создать угрозу воротам Дениса Попова.

За пять минут до финальной сирены хозяева смогли забросить шайбу престижа, реализовав большинство. Победа АКМ — 6:1.