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Хоккейный АКМ оказался сильнее «Челмета»
Фото пресс-службы АКМ.

Хоккейный АКМ оказался сильнее «Челмета»

Счет в матче 2:1 в пользу туляков.

Накануне хоккейный АКМ сыграл с «Челметом» в Челябинске. Первый период начался с активных действий туляков в зоне атаки, и первый гол не заставил себя долго ждать. Павел Медведев набросил на ворота с правого борта и попал между ног вратарю соперника. Пропустив шайбу, челябинцы спустя минуту получили возможность сыграть в большинстве. Преимущество они успешно реализовали: гол на счету Михаила Горюнова-Рольгизера.

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Во втором периоде была равная игра. А затем АКМ вышел вперед — Даниил Аноп выкатился из-за ворот на пятак, бросил, шайба отскочила к Никите Мокину, который добил её в ворота. 

Итог — 2:1 в пользу АКМ.

Главный тренер АКМ Сергей Решетников:

— Хорошая трудовая победа. Всех тульских болельщиков с победой. У соперника быстрая молодая команда, поэтому сделали акцент на этом. Думаю, закономерно, что выиграли 2:1. Тяжело — у нас третья игра в поездке, много травмированных на данный момент.

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