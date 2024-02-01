В этом году в Туле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют четыре улицы

Фото пресс-службы администрации Тулы.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в Туле отремонтируют Щёкинское шоссе, улицы Дмитрия Ульянова, Курковую и Набережная Дрейера. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие, приведут в порядок тротуары, ливневую систему, парковочное пространство, отремонтируют люки смотровых колодцев, нанесут дорожную разметку, установят знаки, светофоры, ограждения и искусственные неровности. На улицах, где курсирует общественный транспорт, обустроят заездные карманы и остановочные площадки, заменят павильоны.

Работы начнут при наступлении благоприятных погодных условий.