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В Новомосковске сотрудницу «Азота» оштрафовали за вмешательство в работу проверяющих
Фото из архива Myslo

В Новомосковске сотрудницу «Азота» оштрафовали за вмешательство в работу проверяющих

Женщина не пустила специалистов Росприроднадзора к источникам загрязнения окружающей среды.

В Новомосковске рассмотрено административное дело в отношении начальника отдела охраны окружающей среды АО «НАК «Азот». Женщине вменялось воспрепятствование законной деятельности сотрудников органа государственного контроля при проведении проверок.

В прошлом году на предприятие прибыла выездная проверка Росприроднадзора. Сотрудников ведомства интересовало соблюдение норм по выбросу загрязняющих веществ в атмосферу. Для проверки они собирались взять пробы в каждом из семи источников загрязнения.

Но в какой-то момент начальник отдела охраны окружающей среды предприятия отказалась предоставить доступ к трём источникам. За это суд оштрафовал её на 2000 рублей.

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сегодня, в 20:50 0
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