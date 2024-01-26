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Последние выходные января будут сухими и облачными
Фото из архива Myslo

Последние выходные января будут сухими и облачными

Синоптики обещают небольшой морозец и лёгкий ветер.

По данным Gismeteo, 27 и 28 января в Тульской области сохранится облачная погода. Осадков не ожидается.

Ветер восточной четверти, до трёх метров в секунду. Температура ночью и днём – от -5 до -3 градусов, атмосферное давление – 750-760 мм рт. ст.

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Фотограф:
вчера, в 20:40 +1
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