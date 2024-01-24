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Напряжённая эпидемиологическая обстановка и другие проблемы: Роспотребнадзор по Тульской области подвёл итоги года

Напряжённая эпидемиологическая обстановка и другие проблемы: Роспотребнадзор по Тульской области подвёл итоги года

Также в Управлении обсудили задачи на 2024 год.

Первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев:

Дмитрий Миляев

— Роспотребнадзор решает задачи по профилактике заболеваний, приобщению людей к здоровому образу жизни. Специалисты управления эффективно защищают права потребителей, обеспечивают безопасность летнего отдыха детей, используя в ежедневной практике современные технологические достижения, передовые разработки. 

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев отметил, что в минувшем году в регионе сохранялась напряженная эпидемиологическая обстановка по ряду инфекций, отмечались сложности с иммунизацией жителей, а также с проверкой хозяйствующих субъектов.

Главный санитарный врач региона также доложил о работе Управления по контролю качества школьного питания, участию в организации и проведении летней оздоровительной кампании, недопущению функционирования на территории области несанкционированных лагерей, контролю качества и безопасности продуктов питания, защите прав потребителей и т. д.

Дмитрий Миляев поручил разработать план мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия жителей. Помимо этого, он предложил Управлению упростить работу с обращениями жителей.

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