В Туле банк оштрафовали за слишком частые звонки должнице

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Кредитной организации придётся пополнить казну на 155 тысяч рублей.

В Управление ФССП России по Тульской области поступило обращение жительницы областного центра. Тулячка сообщила о нарушении кредиторами её законных прав при взыскании задолженности.

Сотрудники службы судебных приставов возбудили дело об административном правонарушении и провели расследование. Выяснилось, что представители банка, в котором женщина ранее взяла кредит, слишком часто напоминали ей о задолженности.

Сотрудники ведомства составили протокол по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности». Суд назначил банку штраф в размере 155 тысяч рублей.