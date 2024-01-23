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В Туле банк оштрафовали за слишком частые звонки должнице
Фото из архива Myslo

В Туле банк оштрафовали за слишком частые звонки должнице

Кредитной организации придётся пополнить казну на 155 тысяч рублей.

В Управление ФССП России по Тульской области поступило обращение жительницы областного центра. Тулячка сообщила о нарушении кредиторами её законных прав при взыскании задолженности.

Сотрудники службы судебных приставов возбудили дело об административном правонарушении и провели расследование. Выяснилось, что представители банка, в котором женщина ранее взяла кредит, слишком часто напоминали ей о задолженности.

Сотрудники ведомства составили протокол по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности». Суд назначил банку штраф в размере 155 тысяч рублей.

 

 

 

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сегодня, в 22:28 +1
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