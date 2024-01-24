Погода в Туле 24 января: снег и оттепель

Фото из архива Myslo

В среду в регионе будет облачно. Ожидается снег (до 3 мм за сутки) и гололедица. Ветер юго-западный, до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью — от -2 до -7 градусов, днём возможна оттепель – до +3. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.