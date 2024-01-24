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Погода в Туле 24 января: снег и оттепель
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 24 января: снег и оттепель

Ожидается сильный юго-западный ветер.

В среду в регионе будет облачно. Ожидается снег (до 3 мм за сутки) и гололедица. Ветер юго-западный, до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью — от -2 до -7 градусов, днём возможна оттепель  до +3. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.

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