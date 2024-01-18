Метеопредупреждение: ночью и утром туляков ждёт сильный гололед

Фото из архива Myslo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 18-19 января в отдельных районах Тульской области ожидается гололед, сильная гололедица.



Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает правила безопасности при гололедице:

водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения;

будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Будьте осторожны и внимательны, в случае ЧС звоните 01 или с мобильного: 112 или 101.