Метеопредупреждение: ночью и утром туляков ждёт сильный гололед

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 18-19 января в отдельных районах Тульской области ожидается гололед, сильная гололедица.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает правила безопасности при гололедице:
- водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения;
- будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.
Будьте осторожны и внимательны, в случае ЧС звоните 01 или с мобильного: 112 или 101.