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Метеопредупреждение: ночью и утром туляков ждёт сильный гололед
Фото из архива Myslo

Метеопредупреждение: ночью и утром туляков ждёт сильный гололед

МЧС предупреждает жителей региона.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 18-19 января в отдельных районах Тульской области ожидается гололед, сильная гололедица.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает правила безопасности при гололедице:

  • водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения;
  • будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Будьте осторожны и внимательны, в случае ЧС звоните 01 или с мобильного: 112 или 101.

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