Житель Ефремова попался на краже зубной щетки

В Ефремове сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В дежурную часть обратился специалист по безопасности сетевого магазина, расположенного на улице Тульской. Мужчина заявил, что неизвестный утащил из торгового зала электрическую зубную щетку.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель. В полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.