Житель Тульской области заплатит за ложный вызов полиции: он заявил, что убил друга 

Говорит, что был пьян и не мог себя контролировать.

В Алексине местный житель признан виновным в заведомо ложном вызове полиции, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что в декабре 2023 года пьяный мужчина позвонил в райотдел и заявил, что убил друга. Прибывшие на указанный адрес полицейские не нашли подтверждения словам звонившего. В письменных объяснениях мужчина сообщил, что совершил звонок, потому что был пьян и не мог себя контролировать.

Постановлением мирового судьи мужчина признан виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей.

