На новогодних каникулах тульские музеи посетили 58 тысяч человек

Среди них – гости из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Воронежа, Калуги, а также жители новых регионов России

В дни новогодних каникул 25 музеев, входящих в Тульское музейное объединение, посетило более 58 тысяч человек. Эта цифра почти вдвое превысила показатель прошлого года.

В атриуме Тульского кремля прошло 35 показов новогоднего спектакля «Пряничная сказка». В рамках проекта «Музейная зима» в музее декоративно-прикладного и народного искусства открылась выставка «Копии шедевров из собрания Музея им. Андрея Рублёва».

В Музее обороны Тулы прошел праздник «Музей собирает друзей». В нем приняли участие и гости из Горловки. Праздники в стиле дворянской эпохи состоялись в Богородицком дворце-музее, доме-музее писателя Викентия Вересаева, Девягорско-Лихвинском музее-заповеднике.

Праздничные программы провели во всех музеях региона. Состоялось 379 новогодних мероприятий, в которых приняли участие более 44 тысяч человек.