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Как войти в рабочий ритм после новогодних праздников: советы тульского психолога
Фото: minzdrav.tularegion.ru

Как войти в рабочий ритм после новогодних праздников: советы тульского психолога

О том, что поможет быстрее вернуться к повседневной жизни, рассказала медицинский психолог ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева Юлия Курачинова.

По словам специалиста, первое, что нужно сделать – принять, что дискомфорт неизбежен:

– Каждому из нас после долгого отдыха неохота выходить на работу или учебу. Не нужно корить себя за это. Если мы примем этот факт и дадим себе время на адаптацию, дискомфорт пройдет быстрее и минимально отразится на психологическом состоянии.

Важно входить в рабочий ритм постепенно, а не «утонуть» в работе в первые же дни. Поэтому стоит распределить обязанности, заняться самыми важными и срочными делами, а остальные отложить. Не пытайтесь успеть все и сразу – так вы гораздо быстрее израсходуете силы и «перегорите».

Юлия Курачинова, медицинский психолог

– После обильных праздничных застолий не стоит изнурять организм диетами и голоданием, создавая для себя дополнительный стресс, – отмечает Юлия Курачинова. – Пейте больше воды, не переедайте, увеличьте объем овощей и фруктов в повседневном рационе. Больше двигайтесь – делайте зарядку по утрам, выходите на прогулки. Если есть возможность, стоит временно отказаться от личного автомобиля и передвигаться пешком, определив дневную норму шагов.

Зимой на наше психологическое состояние влияет нехватка солнечного света. Долгие зимние вечера можно посвятить тому, на что раньше не хватало времени – разобрать шкафы и антресоли, выбросить ненужные вещи, освоить новые навыки и хобби. Все это занимает наш мозг, поднимает настроение, добавляет красок в серые будни.

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