Исследование: в Туле больше всего суеверных людей среди медсестер и HR-менеджеров

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Ну а меньше всего - среди маркетологов и программистов.

30% туляков назвали себя суеверными. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.



Каждый второй туляк не считает себя суеверным. 30% признались, что верят в приметы. Причем женщины в подобной слабости признавались чаще мужчин, а старшее поколение — чаще тех, кто моложе.

Среди представителей распространенных профессиональных групп вот уже который год больше всего суеверных — среди медицинских сестер (47%). На втором месте — HR-менеджеры (управляющие персоналом), в приметы верят 38% из них. На третьем месте сегодня — водители (35%).

Меньше всего суеверных — среди специалистов по маркетингу (16%) и программистов (19%). Среди снабженцев и учителей доверяют приметам только по 22%.