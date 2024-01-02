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В Тульской области развернули мобильные пункты обогрева
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области развернули мобильные пункты обогрева

Их разместили на опасных участках федеральных трасс.

В связи с погодными условиями с 12.00 2 января на опасных участках федеральных автодорог организована работа двух мобильных пунктов обогрева: 
 

  • 219 км федеральной автодороги М-4 «Дон» (Узловский район); 
  • 208 км федеральной трассы М-2 «Крым» (Щекинский район).

Все пункты обогрева укомплектованы спасательным оборудованием, полевой кухней, пневмокаркасным модулем, дизельными обогревателями, теплыми вещами и другими необходимыми средствами, чтобы оказать помощь пострадавшим. 
О местонахождении мобильных пунктов обогрева водители большегрузного автотранспорта могут узнать по радиостанциям, которыми оборудованы их автомобили. 
 При необходимости у сотрудников МЧС России существует возможность связи с бригадами скорой помощи и техпомощью. Мобильные пункты обогрева функционируют в круглосуточном режиме.

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Автор:
сегодня, в 15:54 0
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