В Тульской области развернули мобильные пункты обогрева

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

В связи с погодными условиями с 12.00 2 января на опасных участках федеральных автодорог организована работа двух мобильных пунктов обогрева:



219 км федеральной автодороги М-4 «Дон» (Узловский район);

208 км федеральной трассы М-2 «Крым» (Щекинский район).

Все пункты обогрева укомплектованы спасательным оборудованием, полевой кухней, пневмокаркасным модулем, дизельными обогревателями, теплыми вещами и другими необходимыми средствами, чтобы оказать помощь пострадавшим.

О местонахождении мобильных пунктов обогрева водители большегрузного автотранспорта могут узнать по радиостанциям, которыми оборудованы их автомобили.

При необходимости у сотрудников МЧС России существует возможность связи с бригадами скорой помощи и техпомощью. Мобильные пункты обогрева функционируют в круглосуточном режиме.