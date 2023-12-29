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Полицейские познакомили 11-летнего туляка с работой инспектора ДПС
Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Тульской области

Полицейские познакомили 11-летнего туляка с работой инспектора ДПС

Инспекторы исполнили мечту мальчика в рамках акции «Ёлка желаний».

В канун Нового 2024 года сотрудники тульского управления Госавтоинспекции осуществили мечту 11-летнего Владислава. 
 
Как рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД, мальчик мечтал познакомиться с работой сотрудников Госавтоинспекции и прокатиться на автомобиле ДПС. В преддверии Нового года Владислав посетил управление Госавтоинспекции и почувствовал себя настоящим инспектором ДПС.
 
Мальчик приехал из Арсеньево в Тулу. У центральной елки его встретил патрульный автомобиль, на котором он вместе с мамой отправился в региональное управление Госавтоинспекции. Вместе с Дед Морозом и Снегурочкой ребенок исследовал патрульный автомобиль. Ему рассказали о его оснащении, показали, как работает сигнально-говорящее устройство и проблесковые маяки. Затем мальчика посадили на водительское сиденье, где он смог покрутить руль, нажать на клаксон авто, включить сигнальные маячки и специальное громкоговорящее устройство.
 
Далее инспекторы познакомили школьника с работой областной дежурной части Госавтоинспекции, куда поступает вся информация о состоянии дорожной обстановки на территории региона.
 
После экскурсии ребенку вручили сладкий и тематический подарок от УГИБДД. 

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