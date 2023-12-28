В Тульской области усилят контроль за приютами для животных

Фото из архива Myslo.

28 декабря председатель комитета ветеринарии Тульской области Светлана Селезнева провела рабочую встречу с представителями зоозащитников региона.

Волонтерам предоставили возможность посещать приюты для животных в целях контроля условий их содержания, а также для оказания необходимой помощи работникам приютов в уходе за животными.

Кроме того, на встрече согласовали алгоритм усиления контроля за приютами со стороны комитета ветеринарии Тульской области. Для этой работы определен отдельный сотрудник Тульского объединения ветеринарии.

Такие меры позволят повысить качество работы в сфере обращения с безнадзорными животными, а также свести нарушения к минимуму.