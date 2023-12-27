Тульская скорая помощь переведена в режим повышенной готовности

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

По поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Дмитрий Миляев провел совещание по вопросу сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Главной темой стала подготовка медицинских служб к работе в предстоящие новогодние праздники. Дмитрий Вячеславович отметил, что это – непростое время для системы здравоохранения и образования, период особой ответственности.

В этом году январские праздники может осложнить непростая эпидемиологическая обстановка: уже сейчас в регионе отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

– Наша задача – подготовиться к этому периоду, зарезервировать необходимые ресурсы, в том числе коечный фонд. Каждый житель региона должен при необходимости получить качественную медицинскую помощь, – сказал Дмитрий Миляев.

Он отметил, что особое внимание нужно уделить службе скорой помощи, которая переходит в режим повышенной готовности и увеличивает суточное количество бригад. Следует в постоянном режиме отслеживать ситуацию по заболеваемости в образовательных учреждениях.

Дмитрий Миляев поручил министру здравоохранения Михаилу Малишевскому держать на личном контроле работу всех служб – от скорой помощи до стационаров.