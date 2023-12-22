Где в Тульской области разрешили запускать пиротехнику в новогоднюю ночь?

Работа по контролю за обеспечением пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских мероприятий находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.
Запуск пиротехнической продукции целесообразнее производить не во дворе своего дома, а на специально выделенной администрацией района площадке, где максимально снижен риск возникновения пожаров от фейерверков и салютов.
В этом году определено 154 подобных площадки. Публикуем их перечень:
В МЧС напомнили ряд правил, которым необходимо следовать при обращении с пиротехникой.
Приобретая пиротехнические изделия, помните, что на них обязательно должны быть указаны следующие сведения: дата выпуска, срок хранения, правила пользования, название завода-изготовителя и инструкция по применению на русском языке.
Уже на стадии покупки пиротехнического изделия обратите внимание на инструкцию — если что-то останется непонятным, обратитесь за разъяснением к продавцу.
Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией вновь — определите порядок действий и безопасное расстояние.
Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.
Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но не менее 30 м.
При обращении с пиротехническими изделиями запрещается:
- использовать пиротехнические изделия лицам моложе 18 лет;
- курить рядом с пиротехническим изделием;
- производить запуск пиротехнического изделия в нетрезвом виде;
- механически воздействовать на пиротехническое изделие;
- бросать, ударять пиротехническое изделие;
- бросать пиротехнические изделия в огонь;
- применять пиротехнические изделия в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи, на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;
- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);
- применять пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре;
- находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем определено инструкцией;
- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджигания фитиля, а также во время работы пиротехнического изделия;
- в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;
- подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 10 минут после окончания его работы.