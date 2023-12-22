Где в Тульской области разрешили запускать пиротехнику в новогоднюю ночь?

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Работа по контролю за обеспечением пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских мероприятий находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

Запуск пиротехнической продукции целесообразнее производить не во дворе своего дома, а на специально выделенной администрацией района площадке, где максимально снижен риск возникновения пожаров от фейерверков и салютов.

В этом году определено 154 подобных площадки. Публикуем их перечень:

В МЧС напомнили ряд правил, которым необходимо следовать при обращении с пиротехникой.

Приобретая пиротехнические изделия, помните, что на них обязательно должны быть указаны следующие сведения: дата выпуска, срок хранения, правила пользования, название завода-изготовителя и инструкция по применению на русском языке.

Уже на стадии покупки пиротехнического изделия обратите внимание на инструкцию — если что-то останется непонятным, обратитесь за разъяснением к продавцу.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией вновь — определите порядок действий и безопасное расстояние.

Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но не менее 30 м.

При обращении с пиротехническими изделиями запрещается: