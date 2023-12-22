  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Тульской области разрешили запускать пиротехнику в новогоднюю ночь? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Тульской области разрешили запускать пиротехнику в новогоднюю ночь?
Фото из архива Myslo

Где в Тульской области разрешили запускать пиротехнику в новогоднюю ночь?

Публикуем список мест.

Работа по контролю за обеспечением пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских мероприятий находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

Запуск пиротехнической продукции целесообразнее производить не во дворе своего дома, а на специально выделенной администрацией района площадке, где максимально снижен риск возникновения пожаров от фейерверков и салютов.

В этом году определено 154 подобных площадки. Публикуем их перечень:

Галерея
показать все фотографии

В МЧС напомнили ряд правил, которым необходимо следовать при обращении с пиротехникой.

Приобретая пиротехнические изделия, помните, что на них обязательно должны быть указаны следующие сведения: дата выпуска, срок хранения, правила пользования, название завода-изготовителя и инструкция по применению на русском языке.

Уже на стадии покупки пиротехнического изделия обратите внимание на инструкцию — если что-то останется непонятным, обратитесь за разъяснением к продавцу.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией вновь — определите порядок действий и безопасное расстояние.

Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но не менее 30 м.

При обращении с пиротехническими изделиями запрещается:

  • использовать пиротехнические изделия лицам моложе 18 лет;
  • курить рядом с пиротехническим изделием;
  • производить запуск пиротехнического изделия в нетрезвом виде;
  • механически воздействовать на пиротехническое изделие;
  • бросать, ударять пиротехническое изделие;
  • бросать пиротехнические изделия в огонь;
  • применять пиротехнические изделия в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи, на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;
  • держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);
  • применять пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре;
  • находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем определено инструкцией;
  • наклоняться над пиротехническим изделием во время поджигания фитиля, а также во время работы пиротехнического изделия;
  • в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;
  • подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 10 минут после окончания его работы.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:38 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Новый годпиротехника

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле водитель белого Mercedes решил, что «и так сойдет»
В Туле водитель белого Mercedes решил, что «и так сойдет»
Результаты опроса: что происходит с русским языком в школе и за ее пределами
Результаты опроса: что происходит с русским языком в школе и за ее пределами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.