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В Тульском перинатальном центре внедрили новый метод ведения родов
Фото Тульского областного перинатального центра

В Тульском перинатальном центре внедрили новый метод ведения родов

Врач точно определяет возможный способ родоразрешения: кесарево сечение или естественные роды.

В новом корпусе перинатального центра внедряют в практику новый метод ультразвуковой диагностики течения родов. Этот позволяет в режиме реального времени точно определять положение головки плода и ее продвижение в потужном периоде родов. Об этом сообщается на сайте медучреждения. 

Благодаря использованию этого метода врач точно определяет возможный способ родоразрешения: кесарево сечение или естественные роды. Раньше точность определения положения головки плода в полости малого таза варьировалась между 50-60%, теперь приближается к 100%.

— Нами уже проведено более 20 родов с использованием ультразвуковой диагностики. Применение этого метода во время родов позволяет нам, с одной стороны, своевременно решать вопрос об оперативном родоразрешении, с другой — избежать лишних оперативных вмешательств. Другим немаловажным аспектом является удовлетворенность рожениц. Женщины видят продвижение головки в родах и это позволяет им достичь психологического комфорта и спокойствия, — сказал заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, кандидат медицинских наук Петр Мартыненко.

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