Мошенники придумали новую схему обмана с обновлением банкнот

Банк России выявил новую схему обмана. Мошенники звонят гражданам и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5000 рублей. Для этого якобы нужно установить на мобильном телефоне специальное приложение — «Банкноты Банка России». Однако они дают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное.

После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам.

Таким образом, они похищают у человека деньги со всех счетов. Приложение «Банкноты Банка России» действительно существует, но оно содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка России и не определяет подлинность купюр.

Также аферисты под видом работников соцслужб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на новые.

На самом деле лжесотрудники подсовывают доверчивым людям фальшивые купюры. Жертвами чаще всего становятся пожилые люди. Есть даже случаи квартирных краж, совершенных под предлогом «обмена денег».

Важно: обновленные банкноты — 100 и 5000 рублей — поступают в оборот постепенно. Старые банкноты не нужно специально обменивать на новые. И те, и другие будут параллельно находиться в обращении, уточнили в тульском отделении Банка России.

Игнорируйте предложения тех, кто просит обменять банкноты или проверить их подлинность с помощью приложения. Не устанавливайте никакие приложения по просьбе незнакомых лиц, а также не переходите по ссылкам, которые поступают от них. Ссылка для установки официального приложения «Банкноты Банка России» размещена на сайте регулятора. Его можно скачать самостоятельно на свой телефон. По любым банковским вопросам звоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.

