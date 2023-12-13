Губернский каток открывает сезон: как он будет работать?

Губернский каток начнёт свой седьмой сезон без торжественной церемонии двумя массовыми катаниями под сеты местных диджеев — в 18.00 и 20.00, между которыми будет 45-минутный технический перерыв.

Организаторы увеличили лимит одновременно находящихся людей на ледовой площадке — теперь на катке могут кататься до 300 человек.

Директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева:

Юлия Федосеева — Сейчас как таковых требований к площадкам не существует, в том числе и со стороны Роспотребнадзора. Поэтому в этом году было принято решение увеличить число катающихся до 300 человек. Соответственно, 100 билетов можно забронировать в онлайн-режиме, то есть через сайт, и 200 билетов получить в пункте регистрации перед входом. Напоминаю, что это социальный проект, созданный по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина, поэтому все услуги катка абсолютно бесплатные — как получение билета для прохода на каток, так и аренда коньков в пункте проката.

С 16 декабря Губернский каток начнёт работать по расписанию — ежедневно на катке будет проходить шесть сеансов, начиная с 10.00 и заканчивая в 21.15.

В пункте проката не предусмотрено наличие аппаратов с едой и зон продажи еды. Посетители катка могут взять лёгкий перекус с собой.