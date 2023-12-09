Как убирают Тулу после снегопада

Фото администрации Тулы

Около 300 рабочих вышли на расчистку снега.

За сутки с улиц города вывезено порядка 3000 кубических метров снега, израсходовано 98 тонн противогололедных материалов. Об этом рассказали в администрации Тулы.

Работы продолжаются круглосуточно. Сегодня днем задействовали около 300 рабочих и более 130 единиц техники.

– Из-за ухудшения погоды увеличена кратность выхода техники и обработки противогололедными материалами проезжих частей и тротуаров. Уборка снега продолжается, – прокомментировали в администрации Тулы.

Из-за погодных условий жителям города рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте.