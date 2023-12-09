Полиция и ОМОН провели рейд в тульских клубах

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В ночь с пятницы на субботу полицейские совместно с ОМОН Росгвардии провели проверочные мероприятия в ночных клубах Тулы. Об этом Myslo сообщили в региональном УМВД.

Рейды провели с целью профилактики и пресечения преступлений и административных правонарушений. Проверили заведения Советского района: «Профилактику», «Тульский Токарев» и «Зажигалку».

- В результате проводимых полицией мероприятий выявлено и пресечено 9 административных правонарушений, составлены административные материалы, - прокомментировали в региональном УМВД.