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Полиция и ОМОН провели рейд в тульских клубах
Фото: vk.com/overhearnmsk

Полиция и ОМОН провели рейд в тульских клубах

Составили 9 протоколов об административных правонарушениях.

В ночь с пятницы на субботу полицейские совместно с ОМОН Росгвардии провели проверочные мероприятия в ночных клубах Тулы. Об этом Myslo сообщили в региональном УМВД. 

Рейды провели с целью профилактики и пресечения преступлений и административных правонарушений. Проверили заведения Советского района: «Профилактику», «Тульский Токарев» и «Зажигалку».

- В результате проводимых полицией мероприятий выявлено и пресечено 9 административных правонарушений, составлены административные материалы, - прокомментировали в региональном УМВД.

 

 

 

 

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Автор:
сегодня, в 14:08 −4
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