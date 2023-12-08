У травмпункта Ваныкинской больницы установили пандус

Фото минздрава Тульской области

Работы выполнены на средства регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Тульской области. Проект согласован с региональной организацией Всероссийского общества инвалидов.

Пандус заменил электрический подъемник, который многократно ломался из-за вандализма и ремонту не подлежал. Туляки не один раз жаловались на эту неработающую конструкцию.

Заведующая травмпунктом Анна Кухарь отметила, что с началом зимы увеличилось количество обращений с травмами, полученными из-за падений на льду. Также в травмпункт можно обращаться при любых травмах опорно-двигательного аппарата, ранах, укусах, обморожениях и ожогах. Пациенты с тяжелыми травмами доставляются на машине скорой помощи сразу в травматологический корпус больницы.