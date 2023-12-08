  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. У травмпункта Ваныкинской больницы установили пандус - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
У травмпункта Ваныкинской больницы установили пандус
Фото минздрава Тульской области

У травмпункта Ваныкинской больницы установили пандус

Его обустроили вместо сломанного подъемника.

Работы выполнены на средства регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Тульской области. Проект согласован с региональной организацией Всероссийского общества инвалидов.

Пандус заменил электрический подъемник, который многократно ломался из-за вандализма и ремонту не подлежал. Туляки не один раз жаловались на эту неработающую конструкцию.

Заведующая травмпунктом Анна Кухарь отметила, что с началом зимы увеличилось количество обращений с травмами, полученными из-за падений на льду. Также в травмпункт можно обращаться при любых травмах опорно-двигательного аппарата, ранах, укусах, обморожениях и ожогах. Пациенты с тяжелыми травмами доставляются на машине скорой помощи сразу в травматологический корпус больницы.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:55 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пандусустановка пандуса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Зарплата до 180 000 рублей: опубликован топ-10 вакансий для тульских бухгалтеров
Зарплата до 180 000 рублей: опубликован топ-10 вакансий для тульских бухгалтеров
В ТулГУ прошла юбилейная научно-техническая конференция
В ТулГУ прошла юбилейная научно-техническая конференция
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.