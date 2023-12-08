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Зарплата до 180 000 рублей: опубликован топ-10 вакансий для тульских бухгалтеров

Зарплата до 180 000 рублей: опубликован топ-10 вакансий для тульских бухгалтеров

Рейтинг подготовил портал HeadHunter.

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сфере финансов и бухгалтерии за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. 

Топ-10:

  1. Финансовый директор — от 180 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85852503
  2. Главный бухгалтер — от 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90135551
  3. Ведущий специалист по финансовому моделированию — от 80 000 до 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88116579
  4. Главный бухгалтер — от 120 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/82322737
  5. Главный экономист — от 111 300 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87320191
  6. Финансовый аналитик — от 110 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89821432
  7. Заместитель главного бухгалтера — от 80 000 до 110 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89462450
  8. Главный специалист отдела операций на денежном рынке — от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90244797
  9. Менеджер в отделение банка — от 90 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89310415
  10. Ипотечный брокер — от 80 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89160253

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