Зарплата до 180 000 рублей: опубликован топ-10 вакансий для тульских бухгалтеров

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сфере финансов и бухгалтерии за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.
Топ-10:
- Финансовый директор — от 180 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85852503
- Главный бухгалтер — от 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90135551
- Ведущий специалист по финансовому моделированию — от 80 000 до 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88116579
- Главный бухгалтер — от 120 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/82322737
- Главный экономист — от 111 300 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87320191
- Финансовый аналитик — от 110 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89821432
- Заместитель главного бухгалтера — от 80 000 до 110 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89462450
- Главный специалист отдела операций на денежном рынке — от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90244797
- Менеджер в отделение банка — от 90 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89310415
- Ипотечный брокер — от 80 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89160253