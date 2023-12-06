В Рогожинском парке обустроили стелу в честь Тульского Рабочего полка

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Мероприятие посетили министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, мэр Тулы Ольга Слюсарева, ветераны, общественники и школьники. Министр отметил, что Рогожинский парк – особая территория, важный экологический и одновременно культурно-патриотический объект:

– Здесь проходила линия фронта, здесь доблестно воевал Тульский Рабочий полк, здесь совершались подвиги. Сегодняшний митинг для нас также означает завершение работ по обустройству в парке скульптурной композиции в виде стелы, посвященной подвигу Тульского Рабочего полка. Стелу обустроили в 2021 году, а теперь композицию дополнил стилобат и мраморные таблички с именами бойцов полка, – сказал Юрий Панфилов.

Студийцы детской театральной школы – студии «Эрмитажик» при театре «Эрмитаж» прочли стихи о войне. Солистки «Тульских парков» исполнили песню. В память о павших воинах прошла минута молчания. Все присутствующие возложили к стеле цветы.