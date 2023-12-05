В Новомосковске выберут лучшее новогоднее оформление среди магазинов, кафе и предприятий

Фото из архива Myslo

В конкурсе несколько номинаций.

Администрация муниципального образования объявила конкурс-смотр предприятий потребительского рынка 2023 года. Об этом рассказали в официальной группе города «ВКонтакте».

Для этого нужно украсить фасад и внутренний интерьер зданий в новогоднем стиле. В конкурсе несколько номинаций.

Лучшее новогоднее оформление торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов и розничных рынков;

Лучшее новогоднее оформление предприятий розничной торговли;

Лучшее новогоднее оформление предприятий по оказанию услуг, бытового обслуживания населения, офисов и агентств;

Лучшее новогоднее оформление предприятий общественного питания;

Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта;

Лучшее новогоднее оформление предприятий по индивидуальному и креативному дизайн-проекту;

Приз покупательских симпатий.

Подать заявку на участие можно до 20 декабря. Все документы к участию и подробная информация на официальном сайте.