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В Новомосковске выберут лучшее новогоднее оформление среди магазинов, кафе и предприятий
Фото из архива Myslo

В Новомосковске выберут лучшее новогоднее оформление среди магазинов, кафе и предприятий

В конкурсе несколько номинаций.

Администрация муниципального образования объявила конкурс-смотр предприятий потребительского рынка 2023 года. Об этом рассказали в официальной группе города «ВКонтакте».

Для этого нужно украсить фасад и внутренний интерьер зданий в новогоднем стиле. В конкурсе несколько номинаций.

  • Лучшее новогоднее оформление торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов и розничных рынков;
  • Лучшее новогоднее оформление предприятий розничной торговли;
  • Лучшее новогоднее оформление предприятий по оказанию услуг, бытового обслуживания населения, офисов и агентств;
  • Лучшее новогоднее оформление предприятий общественного питания;
  • Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта;
  • Лучшее новогоднее оформление предприятий по индивидуальному и креативному дизайн-проекту;
  • Приз покупательских симпатий.

Подать заявку на участие можно до 20 декабря. Все документы к участию и подробная информация на официальном сайте.

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