В Новомосковске выберут лучшее новогоднее оформление среди магазинов, кафе и предприятий

Администрация муниципального образования объявила конкурс-смотр предприятий потребительского рынка 2023 года. Об этом рассказали в официальной группе города «ВКонтакте».
Для этого нужно украсить фасад и внутренний интерьер зданий в новогоднем стиле. В конкурсе несколько номинаций.
- Лучшее новогоднее оформление торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов и розничных рынков;
- Лучшее новогоднее оформление предприятий розничной торговли;
- Лучшее новогоднее оформление предприятий по оказанию услуг, бытового обслуживания населения, офисов и агентств;
- Лучшее новогоднее оформление предприятий общественного питания;
- Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта;
- Лучшее новогоднее оформление предприятий по индивидуальному и креативному дизайн-проекту;
- Приз покупательских симпатий.
Подать заявку на участие можно до 20 декабря. Все документы к участию и подробная информация на официальном сайте.