Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 250 000 рублей в сфере маркетинга

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сфере маркетинга и PR за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.
Топ-10 выглядит так:
- Ведущий продуктовый дизайнер (UX, Web) — от 150 000 до 250 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88650064
- Маркетолог в интернет-магазин — от 60 000 до 250 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89727909
- Digital-стратег — от 80 000 до 130 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87028255
- Ведущий специалист/Руководитель отдела маркетинга — от 67 000 до 112 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89818343
- Руководитель digital-проектов — от 75 000 до 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/52346942
- Ведущий маркетолог-аналитик — от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89824653
- Маркетолог — до 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90146648
- Маркетолог — от 80 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90130982
- Дизайнер-визуализатор — от 76 500 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88887517
- Маркетолог — от 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88323163