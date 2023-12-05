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Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 250 000 рублей в сфере маркетинга

Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 250 000 рублей в сфере маркетинга

Рейтинг подготовил портал HeadHunter.

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сфере маркетинга и PR за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. 

Топ-10 выглядит так:

  1. Ведущий продуктовый дизайнер (UX, Web) — от 150 000 до 250 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88650064
  2. Маркетолог в интернет-магазин — от 60 000 до 250 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89727909
  3. Digital-стратег — от 80 000 до 130 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87028255
  4. Ведущий специалист/Руководитель отдела маркетинга — от 67 000 до 112 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89818343
  5. Руководитель digital-проектов — от 75 000 до 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/52346942
  6. Ведущий маркетолог-аналитик — от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89824653
  7. Маркетолог — до 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90146648
  8. Маркетолог — от 80 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90130982
  9. Дизайнер-визуализатор — от 76 500 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88887517
  10. Маркетолог — от 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88323163
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