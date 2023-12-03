Тульское подразделение БПЛА стало одним из лучших в России

Фото Алексея Пирязева.

Участников оценивали по 26 критериям. В том числе, укомплектованность личным составом, наличие специального оборудования и принадлежностей для обеспечения полетов, количество выездов на вызовы. К профессиональному и личному опыту спасателей предъявлялись также особые требования.

По итогам смотра-конкурса специалисты подразделений беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Тульской области заняли 3 место.

Участники подразделений беспилотной авиации помогают оценивать обстановку в местах крупных пожаров, проводят мониторинги в поисках пропавших людей в труднодоступных местах, работают на происшествиях.