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Тульское подразделение БПЛА стало одним из лучших в России
Фото Алексея Пирязева.

Тульское подразделение БПЛА стало одним из лучших в России

Среди подразделений беспилотной авиации МЧС впервые прошел смотр-конкурс на звание «Лучшего подразделения беспилотной авиации МЧС России».

Участников оценивали по 26 критериям. В том числе, укомплектованность личным составом, наличие специального оборудования и принадлежностей для обеспечения полетов, количество выездов на вызовы. К профессиональному и личному опыту спасателей предъявлялись также особые требования. 

По итогам смотра-конкурса специалисты подразделений беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Тульской области заняли 3 место.

Участники подразделений беспилотной авиации помогают оценивать обстановку в местах крупных пожаров, проводят мониторинги в поисках пропавших людей в труднодоступных местах, работают на происшествиях. 

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Фотограф:
сегодня, в 16:10 0
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