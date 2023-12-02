Обрушение потолка в тульской школе: прокуратура проводит проверку

Фото из архива Myslo

По факту обрушения потолка в тульском Центре образования № 29 на ул. Металлургов проводится прокурорская проверка. Сотрудники ведомства изучат необходимую документацию и, при наличии нарушений, привлекут ответственных должностных лиц к предусмотренной законом ответственности.

Напомним, ранее администрация Тулы сообщила, что все последствия происшествия будут устранены в самое ближайшее время - подрядчик проведёт работы по оборудованию подвесного потолка. По предварительной информации, на ход учебного процесса это не повлияет.