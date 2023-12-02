  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Обрушение потолка в тульской школе: прокуратура проводит проверку - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Обрушение потолка в тульской школе: прокуратура проводит проверку
Фото из архива Myslo

Обрушение потолка в тульской школе: прокуратура проводит проверку

Правоохранителям предстоит дать правовую оценку случившемуся инциденту.

По факту обрушения потолка в тульском Центре образования № 29 на ул. Металлургов проводится прокурорская проверка. Сотрудники ведомства изучат необходимую документацию и, при наличии нарушений, привлекут ответственных должностных лиц к предусмотренной законом ответственности.

Напомним, ранее администрация Тулы сообщила, что все последствия происшествия будут устранены в самое ближайшее время - подрядчик проведёт работы по оборудованию подвесного потолка. По предварительной информации, на ход учебного процесса это не повлияет.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф:
сегодня, в 15:00 0
Другие статьи по темам
Событие
обрушение потолканарушение законодательствашколапрокурорская проверкаПрокуратура Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За сутки с тульских улиц вывезли почти 2000 кубометров снега
За сутки с тульских улиц вывезли почти 2000 кубометров снега
Из-за коммунальной аварии в центре Тулы частично отключили воду
Из-за коммунальной аварии в центре Тулы частично отключили воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.