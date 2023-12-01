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Туляки взяли в кредит 168,3 млрд рублей: Банк России ужесточит правила выдачи
Фото из архива Myslo

Туляки взяли в кредит 168,3 млрд рублей: Банк России ужесточит правила выдачи

Регулятор обеспокоен ростом закредитованности граждан.

В январе–сентябре 2023 года жители Тульской области получили кредиты на сумму 168,3 млрд рублей. Это на 55% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Из общего объема выданных средств 120,7 млрд рублей составляют потребительские кредиты. На ипотеку приходится около четверти от общей суммы. Кредитный портфель на 1 октября составил 286,6 млрд рублей (144,5 млрд — потребительские кредиты и 142,1 млрд — ипотека). 

Банк России обеспокоен ростом закредитованности граждан. Чтобы ограничить кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, регулятор ужесточил лимиты по необеспеченным кредитам.

Новые правила установлены на первый квартал 2024 года и начнут действовать с 1 января.

Как сообщает пресс-служба регулятора, допустимая доля потребительских кредитов, которые банки смогут выдавать клиентам с ПДН от 50 до 80%, понижается с 30 до 25% от квартального объема выдач. Максимальный лимит на выдачу кредитных карт закредитованным заемщикам снижен с 20 до 10% выдач.

— Стоит тщательнее оценивать свои финансовые возможности, прежде чем брать новый кредит. Если вы уже с трудом справляетесь с долговым бременем, еще один заем может стать серьезной ошибкой, — предупредил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

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