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Исследование: чтобы накопить миллион, тулякам понадобится 11 лет и 2 месяца
Фото Алексея Пирязева.

Исследование: чтобы накопить миллион, тулякам понадобится 11 лет и 2 месяца

Это при условии, если откладывать десятую часть медианной зарплаты.

Среднестатистическому россиянину необходимо более 10 лет, чтобы накопить один миллион рублей. К такому выводу пришли аналитики РИА «Новости». Эксперты составили рейтинг по субъектам РФ.

В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает количество лет, необходимых для накопления миллиона рублей работником с медианной зарплатой. Предполагалось, что он откладывает 10% от заработка каждый месяц, накопления не тратятся и размещены на банковском вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц. Процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион.

На первом месте в рейтинге — Чукотский автономный округ, жителям которого для накопления миллиона рублей нужно всего 5 лет и 4 месяца. При этом лишь 1,2% жителей Чукотки не смогут накопить миллион рублей за 15 лет стажа.

На втором — Ямало-Ненецкий автономный округ (5 лет 11 месяцев), на третьем — Магаданская область (6 лет 1 месяц).

Москва заняла в рейтинге четвертую строчку: средний житель столицы накопит миллион рублей за 6 лет и 5 месяцев. Жителям Санкт-Петербурга для этого потребуется 7 лет и 10 месяцев.

Тульская область — на 37-м месте. Согласно исследованию жителям региона, чтобы накопить миллион, потребуется 11 лет и 2 месяца.

При этом 12,1% туляков не сможет собрать столько денег за 15 лет стажа.

Полный рейтинг можно посмотреть по ссылке.

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Фотограф:
сегодня, в 15:15 +4
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