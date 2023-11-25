Тульские десантники ударными дронами уничтожили группу солдат ВСУ: видео

Кадр из видео Минобороны РФ

В зоне специальной военной операции тульские десантники активно применяют FPV-дроны коптерного типа. Расчет БПЛА выдвигается в заданный район и запускает дрон-камикадзе. В расчет входит оператор, который управляет дроном и определяет цель для уничтожения, а также его помощник, непосредственно запускающий ударную «птичку» и корректирующий её полёт.

Такие дроны могут преследовать движущуюся цель на скорости до 170 км/ч. Это является большим преимуществом при выполнении боевых задач. Их трудно обнаружить и перехватить, они маневренны, могут уничтожать движущиеся цели, а также живую силу в блиндажах и укрытиях.

В этот раз оператор заметил несколько военнослужащих ВСУ, ведущих огонь из стрелкового оружия в опорном пункте и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в украинских националистов. Вторым FPV-дроном была уничтожена еще одна группа ВСУ, шедшая вдоль траншеи опорного пункта.