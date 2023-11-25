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В Туле стартовали соревнования зимнего Кубка России по автомодельному спорту
Фото: Минспорта Тульской области

В Туле стартовали соревнования зимнего Кубка России по автомодельному спорту

Они проходят на территории творческого индустриального кластера «Октава».

В субботу, 25 ноября в тульской «Октаве» стартовал I этап зимнего Кубка России по автомодельному спорту. Гостей и участников мероприятия приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

– Этот технический вид спорта требует большой концентрации, внимания и умения конструктивно мыслить. Участники соревнований сегодня продемонстрируют свои достижения и получат новый опыт. Желаю вам провести время в дружественной обстановке и оказаться на пьедестале почета, – сказал министр.

Участники первого этапа будут соревноваться в классах электровнедорожников в масштабе 1/10. Для гостей спортивного мероприятия организованы различные мастер-классы и игротека проекта «GameDevLab». Соревнования завершатся 26 ноября.

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