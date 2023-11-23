В этом году более 94 000 детей из Тульской области отдохнули в лагерях и санаториях

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Среди них 1500 детей из семей участников специальной военной операции, а также 500 детей из Мариуполя.

В правительстве Тульской области состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Заместитель председателя правительства региона Дмитрий Марков отметил, что оздоровление детей требует включения всех заинтересованных ведомств и находится на контроле губернатора Алексея Дюмина.

— В 2023 году практически все муниципалитеты региона достигли норматива в 61,5% по оздоровлению и отдыху детей. Стабильность и результативность оздоровительной кампании в регионе отмечена и на федеральном уровне. Тульская область уже второй год становится лучшим субъектом в ЦФО по ее организации и проведению по итогам конкурса Министерства просвещения РФ, — отметил Дмитрий Марков.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова сообщила, что в 2023 году в регионе оздоровили более 94 тысяч детей (это 67,1% от всех юных туляков), в том числе более 36 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Лидерами стали Одоевский, Чернский и Суворовский районы.

В течение года для отдыха детей в регионе работало 428 организаций: 16 санаторных и загородных оздоровительных учреждений, 365 лагерей с дневным пребыванием, 43 лагеря труда и отдыха, 4 палаточных лагеря. Проведена 31 профильная смена, где ребята занимались творчеством, журналистикой, блогерством, вели проектную деятельность.

Более 4000 школьников отдохнули в 10 лагерях и санаториях Краснодарского края и Республики Крым.

Кроме того, по инициативе губернатора Алексея Дюмина там побывали 1500 детей из семей участников специальной военной операции, а также 500 детей из Мариуполя. В августе более 50 юных мариупольцев впервые посетили оздоровительные лагеря Тульской области.

Продолжена программа региональной компенсации за самостоятельно приобретенные родителями путевки в детские оздоровительные лагеря. В этом году подано и оплачено 1104 таких заявления (в 2022 году — 679 заявлений).

На оздоровительную кампанию в этом году выделено свыше 1,1 млрд рублей, что на треть больше, чем в прошлом. На укрепление материально-технической базы детских лагерей направлено более 220 млн рублей.

В 2023 году трудоустроено более 6000 школьников, из них свыше 600 — находящихся в трудной жизненной ситуации. На эти цели из регионального бюджета направлено свыше 30 млн руб. В организации занятости детей приняли участие более 420 работодателей области.

По поручению губернатора в период осенней оздоровительной кампании был усилен контроль безопасности на объектах детского отдыха, в том числе их антитеррористической защищенности. С руководителями и сотрудниками лагерей проведены дополнительные инструктажи на случай нештатных ситуаций. Дмитрий Марков подчеркнул, что организованный отдых в лагерях обеспечивает безопасность детей, а также позволяет избежать детского травматизма.

На заседании наградили лучших организаторов оздоровительной кампании этого года.