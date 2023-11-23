Туляков приглашают на областной конкурс красоты «Мисс Тула — 2024»

Конкурс «Мисс Тула» проводится в нашем регионе в 17-й раз и стал уже своеобразной визитной карточкой нашего города.

В этом году 16 девушек со всей области будут бороться за право представлять Тульский регион на национальном конкурсе «Мисс Россия».

Конкурс традиционно будет состоять из дефиле-представления, дефиле в купальниках, дефиле в вечерних платьях, у девушек также возьмут интервью. Выходы конкурсанток состоятся под живое исполнение звезд эстрады.

Ежегодный областной конкурс красоты «Мисс Тула» организован модельно-артистическим агентством Linda при поддержке министерства культуры Тульской области. Конкурс «Мисс Тула» является региональным отборочным туром национального конкурса «Мисс Россия».

Возрастное ограничение: 12+.