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Туляков приглашают на областной конкурс красоты «Мисс Тула — 2024»

Туляков приглашают на областной конкурс красоты «Мисс Тула — 2024»

Событие состоится в творческом кластере «Октава» 24 ноября в 19.00.

Конкурс «Мисс Тула» проводится в нашем регионе в 17-й раз и стал уже своеобразной визитной карточкой нашего города.

В этом году 16 девушек со всей области будут бороться за право представлять Тульский регион на национальном конкурсе «Мисс Россия».

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Конкурс традиционно будет состоять из дефиле-представления, дефиле в купальниках, дефиле в вечерних платьях, у девушек также возьмут интервью. Выходы конкурсанток состоятся под живое исполнение звезд эстрады.

Ежегодный областной конкурс красоты «Мисс Тула» организован модельно-артистическим агентством Linda при поддержке министерства культуры Тульской области. Конкурс «Мисс Тула» является региональным отборочным туром национального конкурса «Мисс Россия».

Возрастное ограничение: 12+.

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Автор:
сегодня, в 09:52 0
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