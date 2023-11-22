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Тула стала победителем в номинации «Город уверенных людей»
Фото Алексея Пирязева и администрации Тулы

Тула стала победителем в номинации «Город уверенных людей»

Областная столица получила премию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Тула стала лауреатом премии Финансового университета при Правительстве РФ в области качества жизни в номинации «Город уверенных людей». Награду вручили заместителю главы администрации города Инессе Фельдман.

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— Тула с каждым годом преображается, становится комфортнее для жизни горожан и интереснее для гостей. Все это благодаря инициативе главы региона, который задает нужный вектор развития, работе правительства Тульской области, администрации города и активным жителям. Мы — город уверенных людей. Как подчеркивает глава администрации Илья Беспалов, вместе мы можем многое, — резюмировала заместитель главы администрации.

Премия учреждена в 2016 году для поощрения финансовых и иных компаний и организаций к повышению качества услуг, предоставляемых потребителям, а также администраций городов к повышению качества жизни их населения.

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Организаторы отмечают, что индекс качества жизни в отдельных городах рассчитывается по результатам социологического мониторинга, а также на основании открытой статистики по городам России.

В рамках социологического мониторинга оценки состояния городского хозяйства делаются на основании доли жителей, имеющих повод и основание для жалоб на различные стороны городской жизни, а также согласных или несогласных с тем, что те или иные позитивные и негативные явления распространены в их городе.

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сегодня, в 10:49 −2
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