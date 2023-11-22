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Пожар в Северной Мызе: эвакуирован 21 человек, 7 спасенных

Пожар в Северной Мызе: эвакуирован 21 человек, 7 спасенных

ЧП произошло накануне вечером. Обошлось без пострадавших.

Вечером 21 ноября в доме на ул. Героя России Евгения Рындина в микрорайоне Северная Мыза произошел пожар. По данным регионального МЧС, информация о происшествии поступила в 23.21. Первый из четырех направленных расчетов был на месте уже через 8 минут.

«Эвакуирован 21 человек, из них звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничному маршу спасено 7 человек. Пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Открытое горение удалось ликвидировать в 23.50. В результате происшествия выгорела комната и квартира закоптилась по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 09:27 0
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