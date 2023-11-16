В тульских лесах проверили, есть ли там боярышниковая листовертка

Фото Центра защиты леса Тульской области.

Специалисты Центра защиты леса региона подвели итоги ежегодного детального надзора за зеленой дубовой и боярышниковой листовертками. Наблюдения проводились на территории Веневского и Тульского лесничеств.

Именно здесь в 2004 году наблюдалась вспышка численности листогрызущих вредителей. Тогда очаги были зафиксированы на площади более 30 тыс. га. На протяжении последующих лет вредитель периодически встречался, но в небольшом количестве. Отметим, что в случае массового размножения вредителя лесному хозяйству региона будет нанесён значительный ущерб.

Учет зеленой дубовой и боярышниковой листоверток выполнялся по зимующим кладкам яиц, находящихся в кроне. В текущем году их не обнаружено. Специалисты подчеркнули, что в 2024 году вспышки очагов не прогнозируется.